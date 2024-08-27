THE CAMPAIGNS OF ROBERT F. KENNEDY JR. AND PRESIDENT DONALD TRUMP ARE GENERALLY RECOGNIZED AS REPRESENTING A NEW RESURGENCE OF NATIONAL POPULISM. TRUMP FROM THE NEW RIGHT AND KENNEDY FROM THE CLASSICAL LIBERAL LEFT. NATIONAL POPULISM WAS THE SPIRITUAL POWER BEHIND THE AMERICAN REVOLUTION OF 1776. CONSERVATIVE POPULIST NATIONALISM IS ROOTED IN LIBERTARIAN PHILOSOPHY. WE ARE ALL UNIQUE FREE INDIVIDUALS JOINED IN A VIBRANT SOCIAL AND ECONOMIC LIFE. POPULIST NATIONALISM POWERED THE AMERICAN REVOLUTION OF INDIVIDUALS BOUND TOGETHER BY MUTUAL AID AND SHARED SPIRITUAL AND ECONOMIC VALUES FIGHTING THE TYRANNICAL POWER OF THE BRITISH EMPIRE. TODAY, WE ARE FIGHTING THE EVEN MORE TOTALITARIAN POWER OF THE GLOBAL CORPORATE STATE CAPITALISTS AND THEIR GLOBALIST POLITICAL PUPPETS LIKE THE WORLD HEALTH ORGANIZATION, AND NEO-NAZI KLAUS SCHWAB AND HIS WORLD ECONOMIC FORUM. IN SOME OF THE NATIONS, INTERNAL POLITICAL LEADERS AND GROUPS, LIKE THE BIDEN CRIME FAMILY IN THE U.S., AND OTHER PUPPETS IN ENGLAND, FRANCE AND GERMANY, ARE USED TO DISARM THE POPULATIONS AND MAKE THEM MORE VULNERABLE TO GLOBALIST PSYCHOLOGICAL WARFARE AND MANIPULATION. TO SEE AN EXAMPLE OF THIS AUTHENTIC EXISTENTIAL LIBERTARIANISM IN ACTION, WATCH THE MOVIE THE FOUNTAINHEAD STARRING GARY COOPER BASED ON THE NOVEL BY AYN RAND (1948). THEREFORE, THE BASIC DRIVING PHILOSOPHY BEHIND ROBERT F. KENNEDY’S COMMENTARY ON CURRENT EVENTS, AND HIS SOCIO-POLITICAL ANALYSIS, IS A BELIEF IN REVOLUTIONARY SPIRITUAL CHANGE TO RESTORE THE HEALTHY INSTINCTUAL BASIS OF OUR NATION. THESE VALUES ARE EXPRESSED IN OUR PROTECTED BORDERS, COMMON LANGUAGE, AND CULTURE. THE RIGHT TO REVOLUTION IS IN THE CORE OF AMERICAN JURISPRUDENCE RECOGNIZED BY THE DECLARATION OF INDEPENDENCE. WE DO NOT DERIVE OUR FUNDAMENTAL NATURAL RIGHTS FROM GOVERNMENTS AND STATES. NATURAL AND SPIRITUAL LAW DERIVE FROM THE ABSOLUTE MIND OF THE GODHEAD OF THE LIFE ENERGY. WE ARE BORN WITH THESE RIGHTS AS GIFTS FROM OUR CREATOR. OUR GOVERNMENT DOES NOT “GIVE” US OUR RIGHTS AS SET OUT IN THE U.S. CONSTITUTION. THE CONSTITUTION AND LAWS OF OUR GREAT NATION RECOGNIZE OUR GOD GIVEN NATURAL RIGHTS. THE GOVERNMENT OR STATE CANNOT TAKE THEM AWAY BY DECLARATIONS OF PANDEMICS, WAR OR SUDDEN “EMERGENCIES.” WE HAVE A RIGHT TO THE SANCTITY OF OUR BODY, TO BE FREE FROM UNREASONABLE SEARCHS AND SEIZURES, TO WORK, THINK FREELY AND EXPRESS OURSELVES FREELY WITHOUT CENSORSHIP, TO BE FREE OF INVOLUNTARY CONSCRIPTION INTO CORPORATE WARS OF IMPERIALISM (SUCH AS THE CURRENT WAR IN UKRAINE), TO MOVE AND TRAVEL ABOUT WITHIN STATES AND BETWEEN STATES, THE RIGHT OF PRIVACY IN OUR HOMES, PAPERS, AND ECONOMIC / FINANCIAL AFFAIRS, AS GUARANTEED BY THE FOURTH AMENDMENT, DUE PROCESS, ETC. THE CENTRAL ROLE OF ALL GOVERNMENT IS TO PROTECT THE CORE FUNCTIONS OF LOVE, WORK, AND KNOWLEDGE. THE ROLE OF GOVERNMENT OR THE STATE IS NOT TO DESTROY THESE FUNCTIONS BY LOCKDOWNS, WARS, AND DEATH VACCINES. “GIVE ME LIBERTY OR GIVE ME DEATH!!!– DR. STEVEN KATZ
Discussion about this post
No posts
Well stated, as usual.