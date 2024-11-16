The Nation is God's Spiritual Fortress to Protect the Health and Integrity of a Sovereign People by Dr. Steven Katz
A GREAT NATION IS ROOTED IN POPULAR NATIONALISM BASED ON SPIRITUAL AND NATURAL LAW. GOD CREATED THE NATION AS THE APPROPRIATE BIO-SOCIAL ENERGY STRUCTURE FOR A PEOPLE TO THRIVE AND DEVELOP. FROM THE DAYS OF THE TOWER OF BABEL AND BABYLON, GOD RECOGNIZED THAT A GLOBAL ELITE, CONTROLLING A CONGLOMERATION OF DISUNITED PEOPLES, AND SEEKING TO REPLACE THE SACRED RULE OF GOD’S NATURAL LAW, IS A CREATION OF THE ANTICHRIST. THE NATION STATE, WHEN IT AUTHENTICALLY FURTHERS AND PROTECTS THE INTERESTS OF THE MASSES OF CITIZENS, IS A MIGHTY FORTRESS AGAINST TYRANNY. IN THE HANDS OF EXPLOITATIVE ELITES, SUCH AS THE GLOBAL STATE CORPORATE CAPITALISTS, THE UN, THE RED FASCIST DEMOCRAT PARTY OF THE U.S., OR GLOBAL STATE COMMUNISTS, THE NATION STATE CAN BE USED DESTROY A PEOPLE, ITS BIO-SPIRITUAL IDENTITY, AND ITS BORDERS, LANGUAGE, HISTORY AND CULTURE. NO NATION WOULD VOLUNTARILY GIVE UP ITS SOVEREIGNTY AND EXPOSE ITS CITIZENS TO INVASION AND MASS MIND-CONTROL. THIS IS STILL CURRENTLY HAPPENING IN THE UNITED STATES WITH THE CRIMINAL AND ILLIGITMATE RULE BY THE RED FASCIST DEMOCRAT PARTY AND THE BIDEN CRIME FAMILY. THERE IS A CONFLICT BTWEEN THE NATURAL POPULIST NATION STATE AND THE GLOBAL TECHNOCRATIC / ROBOTIC CORPORATE STATE. THE RIGHT TO REVOLUTION IS AT THE CORE OF AMERICAN JURISPRUDENCE RECOGNIZED BY THE DECLARATION OF INDEPENDENCE BASED ON NATURAL LAW. WE DO NOT DERIVE OUR FUNDAMENTAL NATURAL RIGHTS FROM GOVERNMENTS AND STATES. WE ARE BORN WITH THESE RIGHTS AS GIFTS FROM OUR CREATOR. OUR GOVERNMENT DOES NOT “GIVE” US OUR RIGHTS AS SET OUT IN THE U.S. CONSTITUTION. THE CONSTITUTION IS DERIVED FROM THE PEOPLE AS A METHOD OF PROTECTING GOD GIVEN NATURAL RIGHTS. THE CONSTITUTION RECOGNIZES OUR INHERENT NATURAL RIGHTS BY POSITIVE LAW. THE “STATE” CANNOT TAKE THEM AWAY BY DECLARATIONS OF SUDDEN “EMERGENCIES” OR “MARTIAL LAW.” WE HAVE A RIGHT TO THE SANCTITY OF OUR BODY, TO BE FREE FROM UNREASONABLE SEARCHS AND SEIZURES, TO WORK, THINK FREELY AND EXPRESS OURSELVES FREELY, TO MOVE AND TRAVEL ABOUT WITHIN STATES AND BETWEEN STATES, DUE PROCESS, ETC. THE CENTRAL ROLE OF ALL RATIONAL REPUBLICAN GOVERNMENT IS TO PROTECT THE PEOPLE’S CORE FUNCTIONS OF LOVE, WORK, AND KNOWLEDGE WITH MINIMAL INTERFERENCE IN THEIR OWN SELF-REGULATION (PURE “DEMOCRACY,” AS THE FOUNDERS RECOGNIZED, BECOMES MOB RULE). WHEN A GOVERNMENT FAILS TO DO SO OVER PROTRACTED TIME AND CIRCUMSTANCES, THE PEOPLE HAVE A RIGHT TO OVERTHROW THAT GOVERNMENT AND REPLACE IT BY ONE THAT PROTECTS THEIR INTERESTS. THE CITIZENS OF THE UNITED STATES, WITH PRESIDENT-ELECT TRUMP ABOUT TO ENTER OFFICE, ARE NOW READY TO REESTABLISH THE HEALTHLY CORE AMERICAN VALUES OF FREEDOM AND SELF-RELIANCE PROTECTED BY THE AUTHENTIC CONSTITUTION OF THE UNITED STATES!